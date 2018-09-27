بتوجيه الملك.. فتح مسجد قباء على مدار اليوم

المواطن - المدينة المنورة

وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز- حفظه الله- بدراسة إمكانية فتح مسجد قباء للصلاة على مدار اليوم.

ورفع أمير المدينة المنورة، الأمير فيصل بن سلمان أسمى آيات الشكر والعرفان للمقام الكريم على دوام رعايته وعنايته بالمدينة المنورة، واهتمامه بكل ما ينفع الإسلام والمسلمين.

وأكد الأمير فيصل بن سلمان أنه سيتم العمل فورًا مع الوزارات والجهات المعنية لاستكمال كافة المتطلبات اللازمة لتحقيق التوجيه الكريم، بحيث تُتاح الفرصة للصلاة في مسجد قباء على مدار اليوم اعتبارًا من غرة شهر ربيع الأول.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- حفظه الله- قد زار مساء أمس مسجد قباء بالمدينة المنورة، وأدى ركعتي تحية المسجد.

ولدى وصول خادم الحرمين الشريفين، مسجد قباء يرافقه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، كان في استقباله- حفظه الله- فضيلة إمام وخطيب مسجد قباء الشيخ الدكتور صالح بن عواد المغامسي، وأئمة ومؤذنو مسجد قباء.