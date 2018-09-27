بثنائية.. الحزم يتغلب على الفيصلي ويحصد أول ثلاث نقاط

المواطن - مروة نبيل

انتهت – منذ قليل – مباراة الحزم والفيصلي على استاد مدينة الملك عبد الله، ضمن منافسات الجولة الرابعة من منافسات كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بتحويل فريق الحزم لتأخره بهدف إلى فوز بهدفين.

وتقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي مبكرًا، حيث هز لاعبه روجيريو كوتينهو شباك الحزم بعد مرور 6 دقائق فقط على انطلاق المباراة، لينتهي الشوط الأول بتقدم العنابي بهدف دون رد.

وسجل نجم الفيصلي، أيغور روسي هدفًا بالخطأ في مرماه، ليمنح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم التعادل في الدقيقة 53، واستمرت هجمات الفريقين بحثًا عن هدف التقدم وانتزاع نقاط المباراة الثلاث.

وتمكن نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم، فاقنر أليماو من تسجيل هدف الفوز في شباك الفيصلي في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع، ليمنح فريق الحزم أول ثلاث نقاط في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم رصيده لـ5 نقاط، مُحتلًا بهم المركز السابع في جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما تجمد رصيد الفيصلي عند 4 نقاط في المركز التاسع.