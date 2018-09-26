بث مباشر.. الملك يدشن عددًا من المشاريع التنموية في المدينة المنورة

بث مباشر.. الملك يدشن عددًا من المشاريع التنموية في المدينة المنورة

2018/09/26
الساعة 9:04 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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المواطن - المدينة المنورة

دشن خادم الحرمين الشريفين، اليوم الأربعاء، عددًا من المشاريع التنموية في المدينة المنورة.

وكان خادم الحرمين الشريفين قد وصل بحفظ الله ورعايته، أمس الثلاثاء، إلى المدينة المنورة، قادمًا من جدة، مستقلًّا قطار الحرمين السريع.

وكان في استقباله- رعاه الله- لدى وصوله محطة قطار الحرمين السريع في المدينة المنورة، ولي العهد الأمير محمد بن سلمان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، والأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة.


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