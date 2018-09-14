بجوائز.. الهيئة الملكية تطلق عين حجر كمنصة تنافسية لمحافظة العلا 

المواطن - العلا

أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا عن إطلاق منصة “عيِّن حجر” كمنصة تنافسية، تأخذ المشاركين في رحلة إلى أعماق العلا، بهدف استكشاف التشكيلات الصخرية الساحرة التي تنفرد بها المحافظة.

وتمنح المنصة الفرصة للمشاركين بتسمية هذه التشكيلات المتميزة وتعريف العالم بها.

وعقب الانتهاء من تقييم المشاركات، سيتم الإعلان عن ثلاثة فائزين ومنحهم جوائز نقدية قيمتها 225 ألف ريال، يحصل المركز الأول على 100 ألف ريال، والثاني على 75 ألف ريال، والثالث على 50 ألف ريال.

متحمسون لإطلاق مسابقة #عين_حجر، شاركنا و #اكتشف_العلا من خلال تسميتك لأحد التشكيلات الصخرية بالمحافظة من خلال الرابط:https://t.co/GiUBxZdgF3@AlUlaRocks pic.twitter.com/dBrNKZMTg1 — الهيئة الملكية لمحافظة العلا (@RCU_SA) September 13, 2018