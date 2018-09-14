بجوائز.. الهيئة الملكية تطلق عين حجر كمنصة تنافسية لمحافظة العلا 
تمنح جوائز بقيمة 225 ألف ريال

بجوائز.. الهيئة الملكية تطلق عين حجر كمنصة تنافسية لمحافظة العلا 

2018/09/14
الساعة 6:41 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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المواطن - العلا

أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا عن إطلاق منصة “عيِّن حجر” كمنصة تنافسية، تأخذ المشاركين في رحلة إلى أعماق العلا، بهدف استكشاف التشكيلات الصخرية الساحرة التي تنفرد بها المحافظة.

وتمنح المنصة الفرصة للمشاركين بتسمية هذه التشكيلات المتميزة وتعريف العالم بها.

وعقب الانتهاء من تقييم المشاركات، سيتم الإعلان عن ثلاثة فائزين ومنحهم جوائز نقدية قيمتها 225 ألف ريال، يحصل المركز الأول على 100 ألف ريال، والثاني على 75 ألف ريال، والثالث على 50 ألف ريال.

 


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