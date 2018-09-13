بحضور آل سويلم.. النصر يستعد لـ الفيصلي

المواطن - مروة نبيل

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، مساء اليوم الخميس، تدريباته، استعدادًا لمباراة الفيصلي، في حضور رئيس مجلس الإدارة، سعود آل سويلم.

والتقى المدرب الأوروغواياني دانييل كارينيو، بلاعبي الفريق الأول لكرة القدم قبل بداية التدريبات الجماعية، اليوم الخميس، والتي ركز فيها على الجوانب اللياقية الترفيهية.

وطبق المدرب الأوروغواياني كارينيو عددًا من الجمل التكتيكية، اختتم بها تدريب الفريق الأول لكرة القدم، استعدادًا لمواجهة الفيصلي ضمن منافسات الجولة الثانية من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لتحقيق الفوز على نظيره الفيصلي، للحفاظ على صدارة جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد الفوز في الجولة الأولى على أُحد بهدفين مقابل هدف.