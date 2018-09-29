بحضور الجدعان.. المالية تعلن البيان التمهيدي للميزانية العامة للمملكة لعام 2019

المواطن - الرياض

للمرة الأولى في تاريخ المملكة، تُعلن وزارة المالية، يوم غد الأحد، البيان التمهيدي للميزانية العامة للدولة لعام 2019، وذلك في مؤتمر صحافي يحضره وزير المالية محمد الجدعان.

جدير بالذكر أن ميزانية المملكة سجلت بنهاية النصف الأول لهذا العام عجزًا قدره 41.69 مليار ريال؛ حيث بلغت الإيرادات 439.85 مليار ريال، والمصروفات 481.54 مليار ريال، فيما تُقدر إيرادات الميزانية لهذا العام، بـ783 مليار ريال، والنفقات العامة بـ978 مليار ريال.

وبلغ إجمالي الإيرادات للربع الثاني من 2018 لأداء الميزانية 273.588 مليار ريال سعودي، مسجلةً ارتفاعًا بنسبة (67%) عن الربع المماثل من العام الماضي.

وبلغت الإيرادات غير النفطية للربع الثاني 89.423 مليار ريال سعودي، بنسبة نمو بلغت (42%) مقارنةً بالربع المماثل من العام الماضي.

كما بلغت الإيرادات النفطية خلال الربع الثاني 184.165 مليار ريال سعودي بنسبة نمو بلغت (82%) مقارنةً بالربع المماثل من العام الماضي مدفوعًا بتحسن أسعار النفط في الأسواق العالمية.

ووصل إجمالي المصروفات خلال الربع الثاني 280.950 مليار ريال سعودي، مسجلةً ارتفاعًا بنسبة (34%) مقارنةً بالربع المماثل من العام الماضي، فيما بلغ العجز في الربع الثاني 7.361 مليار ريال سعودي، حيث انخفض معدل العجز نتيجة للنمو الإيجابي في الإيرادات.

وارتفع الدين العام من 443.253 مليار ريال سعودي في بداية العام الحالي 2018م ليصل إلى 536.954 مليار ريال سعودي بنهاية الربع الثاني.