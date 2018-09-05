بحضور اللواء اليحيى .. تكرم طلبة معهد الجوازات المشاركين في الحج

المواطن - أحمد المسعود - جدة

استحق منسوبو وطلبة معهد الجوازات المتميزون والمشاركون ضمن قوة الدعم والمساندة لأعمال الحج لعام 1439هـ التكريم ؛ نظير ما بذلوه من جهود ملموسة بصالات الحج بمطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة بتشغيل 103 كوانترات، وتشغيل 66 كاونتراً آخر في كافة المناوبات بصالات الحجاج في مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة.

و شرف حفل التكريم مدير عام الجوازات اللواء سليمان اليحيى بمقر جوازات منطقة مكة المكرمة في محافظة جدة، حيث ألقى قائد قوة الدعم والمساندة المقدم خالد بن محمد العتيبي كلمة أكد فيها أن حرص ومتابعة مدير عام الجوازات واهتمامه المتواصل بطلبة المعهد ترك أثراً إيجابياً بينهم لبذل المزيد من العطاء والجهد، لتحفيزهم نحو التقدم في تنفيذ الخطط والبرامج التدريبية والتأهيلية.

وشهد الحفل عرضاً مرئياً عن الجهود المتميزة للمشاركين من ضباط وأفراد وموظفين وطلبة لحج عام 1439هـ.

وفي ختام الحفل وجه مدير عام الجوازات اللواء سليمان اليحيى كلمة شكر والتقدير لطلبة المعهد المشاركين في أعمال حج هذا العام، مشيداً في ذات الوقت بالجهود المتميزة لهم، حاثاً الجميع ببذل المزيد من الجهد في جميع فروع الجوازات وخاصة في المنافذ.

وحضر الحفل قائد قوات الجوازات للحج اللواء خالد بن فهاد الجعيد ومساعد قائد قوات الجوازات لشؤون المنافذ بالحج اللواء خالد بن عبدالله المقبل ومساعد قائد قوات الجوازات للشؤون الإدارية بالحج اللواء نياف بن سلطان الرويس ومدير جوازات منطقة مكة المكرمة اللواء عبدالرحمن بن حميد الحربي.