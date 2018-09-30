بدء إطلاق السجناء الذين تنطبق عليهم شروط العفو في الطائف

بدء إطلاق السجناء الذين تنطبق عليهم شروط العفو في الطائف

2018/09/30
الساعة 9:37 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الطائف

بدأت الوكالة المساعدة للحقوق والإدارة العامة للسجون بمنطقة مكة، إطلاق السجناء الذين تنطبق عليهم شروط العفو بالطائف.

ويأتي هذا إنفاذًا للتوجيهات السامية الكريمة ومتابعة إمارة مكة المكرمة.

وإثر الزيارة الكريمة لولي العهد الأمير محمد بن سلمان لمحافظة الطائف، وبناءً على اقتراح سموه وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في وقت سابق بإطلاق سراح جميع السجناء المعسرين في قضايا حقوقية وليست جنائية ممن ثبت إعسارهم في محافظة الطائف وتسديد المبالغ المترتبة عليهم.


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