بدء استقبال طلبات استخراج التصاريح الإعلامية لـ كأس آسيا

المواطن - مروة نبيل

وجه الاتحاد السعودي لكرة القدم، رسالة إلى منسوبي وسائل الإعلام بشأن بطولة كأس آسيا 2019، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”.

وأشار إلى أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أعلن بدء استقبال طلبات استخراج التصاريح الإعلامية لتغطية منافسات كأس آسيا 2019 المُقرر إقامتها في الإمارات، عبر موقعه الإلكتروني الرسمي.

وتشهد بطولة كأس آسيا 2019 في الإمارات مشاركة 24 منتخبًا للمرة الأولى في تاريخ المسابقة، وتم توزيعها على 6 مجموعات، حيث تضم كل مجموعة 4 فرق، يتأهل المتصدر والوصيف إلى منافسات دور الـ16، بجانب أفضل 4 منتخبات تحتل المرتبة الثالثة.

ويقع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم على رأس المجموعة الخامسة في بطولة كأس آسيا 2019، التي تضم كلًا من كوريا الشمالية، ولبنان، وقطر.

ويسعى المنتخب السعودي الأول لكرة القدم بقيادة الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي، للمنافسة على لقب كأس آسيا 2019، وبدأ التجهيز للمسابقة القارية مبكرًا، حيث يستعد الأخضر لمواجهة بوليفيا، الاثنين المقبل، وسيلعب مع البرازيل، الشهر المقبل.

كما بدء الاتحاد الآسيوي أيضًا في استقبال طلبات استخراج التصاريح الإعلامية لتغطية منافسات بطولة كأس آسيا تحت 19 عامًا 2018 التي ستُقام في إندونيسيا، والمؤهلة لنهائيات كأس العالم تحت 20 عامًا 2019.

ويتواجد المنتخب السعودي تحت 19 عامًا، في المجموعة D ببطولة كأس آسيا 2018، مع منتخبات طاجيكستان، ماليزيا والصين.