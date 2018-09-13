بدء الرصد الآلي لمخالفتي عدم ربط الحزام واستخدام الجوال بعد 7 أيام في عسير

بدء الرصد الآلي لمخالفتي عدم ربط الحزام واستخدام الجوال بعد 7 أيام في عسير

2018/09/13
الساعة 6:02 مساءً
- ‎فيأخبار 13 منطقة, المراسلون, حصاد اليوم
1665
0
طباعة
المواطن - عسير

أعلن المرور السعودي أنه تبقى 7 أيام فقط على تطبيق الرصد الآلي لمخالفتي عدم ربط حزام الأمان واستخدام الجوال باليد أثناء القيادة وذلك في منطقة عسير.

وكانت إدارة مرور عسير قد أنهت تركيب الكاميرات الخاصة بالرصد بعدد من المواقع والطرق بالمنطقة.

يذكر أن الإدارة العامة للمرور قد أعلنت بدء تطبيق الرصد الآلي لمخالفتي الحزام والهاتف في عدد من المناطق ويتم التطبيق على مراحل متتالية.


لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

ِشارك على الفيس بوك
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :