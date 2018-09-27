بدء العد التنازلي لانطلاق بطولة كأس آسيا 2019

المواطن - مروة نبيل

احتفلت الإمارات، مساء اليوم الخميس، ببدء العد التنازلي لـ100 يوم على انطلاق بطولة كأس آسيا 2019، في استاد مدينة زايد الرياضية بالعاصمة أبو ظبي.

وتم إطلاق ساعة العد التنازلي لنهائيات كأس آسيا 2019، بتنظيم من اللجنة المحلية العليا المنظمة للبطولة، وبحضور داتو وندسور جون الأمين العام للاتحاد الآسيوي، والوفد المرافق له.

وحضر الاحتفالية عارف حمد العواني مدير البطولة ومدير المكتب التنفيذي، وأعضاء اللجنة المحلية العليا المنظمة، بالإضافة إلى العديد من نجوم كرة القدم الآسيوية، وفي مقدمتهم أسطورة الكرة السعودية، ماجد عبدالله.

وتشهد بطولة كأس آسيا 2019 في الإمارات مشاركة 24 منتخبًا للمرة الأولى في تاريخ المسابقة، وتم توزيعها على 6 مجموعات، حيث تضم كل مجموعة 4 فرق، يتأهل المتصدر والوصيف إلى منافسات دور الـ16، بجانب أفضل 4 منتخبات تحتل المرتبة الثالثة.

وجاءت نتائج قرعة بطولة كأس آسيا 2019 كالتالي: المجموعة الأولى: الإمارات، تايلاند، الهند والبحرين، المجموعة الثانية: أستراليا، سوريا، فلسطين والأردن، المجموعة الثالثة: كوريا الجنوبية، الصين، قيزغيرستان والفلبين.

وتضم المجموعة الرابعة: إيران، العراق، فيتنام واليمن، وتتواجد السعودية على رأس المجموعة الخامسة التي تضم قطر، لبنان وكوريا الشمالية، ويتواجد في المجموعة السادسة كل من؛ اليابان، أوزبكستان، عمان وتركمانستان.