بدء العد التنازلي لرصد مخالفتي الحزام والجوال آلياً في عسير

المواطن - أبها

بدأ المرور السعودي العد التنازلي لتطبيق الرصد الآلي لمخالفتي عدم ربط حزام الأمان واستخدام الجوال باليد أثناء القيادة في عسير.

وقال المرور السعودي تبقى ستة أيام على بداية الرصد الآلي لمخالفتي عدم ربط حزام الأمان واستخدام الجوال باليد أثناء القيادة.

يذكر أن المرور قد بدأ في تطبيق الرصد الآلي لهاتين المخالفتين في عدد من المناطق، حيث سيتم التطبيق تدريجيًا بعد تركيب الكاميرات والمعدات اللازمة لذلك.