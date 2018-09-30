بدء تطبیق مشروع صیاد اعتباراً من اليوم.. الشروط والتفاصيل

المواطن - الرياض

يدخل مشروع “صیاد”، الذي يھدف لتحفیز الشباب السعودي على ممارسة مھنة الصید، حیز التنفیذ اعتباراً من الیوم الأحد 20 محرم 1440ھـ، الموافق 30 سبتمبر 2018م.

وكانت وزارة البیئة والمیاه والزراعة أعلنت مؤخراً عن إطلاق المشروع، والذي يشترط وجود مواطن على متن كل مركب أو وسیلة صید تدخل البحر، ويمنع التصريح لأي مركب صید من قبل “حرس الحدود” إلاّ بوجود مواطن علیه.

وقال وكیل الوزارة للزراعة المھندس أحمد العیادة إن مصائد الأسماك تعد قطاعاً اقتصادياً أساسیاً يدعم اقتصاديات الدولة، ويوفر سبل عیش للمواطنین، لافتاً إلى أن عدد قوارب الصید بالمملكة يصل إلى 15 ألف قارب، يعمل بھا أكثر من 30 ألف فرد، نسبة الصیادين وعمال الصید السعوديین منھم 41 % فقط.

وأوضح أنه تم توجیه الصیادين وجمعیات الصیادين والشركات العاملة في قطاع الصید بالالتزام بتطبیق المشروع، والبدء باستقطاب الراغبین في الانتساب لھذه المھنة من المواطنین.