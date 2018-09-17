بدء توزيع أجهزة الفحص المنزلي للسكر وسنسور الأطفال خلال أسابيع

المواطن - الرياض
أعلنت وزارة الصحة أنه سيتم البدء في توزيع أجهزة الفحص المنزلي للسكر وأجهزة ليبري الحساس أو السنسور للأطفال خلال الأسابيع القادمة.
وقالت الصحة في بيان لها :سيبدأ توزيع أجهزة الفحص المنزلي للسكر لجميع مرضى السكر في المراكز الصحية ومراكز السكر خلال الأسابيع القادمة، أما أجهزة ليبري الحساس أو السنسور للأطفال من ٤-١٨سنة التوزيع فقط في مراكز السكر وعيادات السكر في مستشفيات الولادة والأطفال، وذلك أيضًا خلال الأسابيع القادمة.
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