بدء توزيع أجهزة الفحص المنزلي للسكر وسنسور الأطفال خلال أسابيع

بدء توزيع أجهزة الفحص المنزلي للسكر وسنسور الأطفال خلال أسابيع

2018/09/17
الساعة 7:55 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

أعلنت وزارة الصحة أنه سيتم البدء في توزيع أجهزة الفحص المنزلي للسكر وأجهزة ليبري الحساس أو السنسور للأطفال خلال الأسابيع القادمة.
وقالت الصحة في بيان لها :سيبدأ توزيع أجهزة الفحص المنزلي للسكر لجميع مرضى السكر في المراكز الصحية ومراكز السكر خلال الأسابيع القادمة، أما أجهزة ليبري الحساس أو السنسور للأطفال من ٤-١٨سنة التوزيع فقط في مراكز السكر وعيادات السكر في مستشفيات الولادة والأطفال، وذلك أيضًا خلال الأسابيع القادمة.


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