بدء توزيع أجهزة الفحص المنزلي للسكر وسنسور الأطفال خلال أسابيع

المواطن - الرياض

أعلنت وزارة الصحة أنه سيتم البدء في توزيع أجهزة الفحص المنزلي للسكر وأجهزة ليبري الحساس أو السنسور للأطفال خلال الأسابيع القادمة.

وقالت الصحة في بيان لها :سيبدأ توزيع أجهزة الفحص المنزلي للسكر لجميع مرضى السكر في المراكز الصحية ومراكز السكر خلال الأسابيع القادمة، أما أجهزة ليبري الحساس أو السنسور للأطفال من ٤-١٨سنة التوزيع فقط في مراكز السكر وعيادات السكر في مستشفيات الولادة والأطفال، وذلك أيضًا خلال الأسابيع القادمة.