بداية الحريق من مفتاح المكيف والنهاية إصابة طفل في حائل

المواطن - حائل

أصيب طفل باختناق جراء اشتعال النيران في منزل أسرته في حي المصيف بحائل.

وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة حائل المقدم نافع الحربي أن فرق الدفاع المدني باشرت إخماد حريق اندلع بمنزل بالدور الثاني بحي المصيف صباح اليوم السبت وتمكن رجال الإنقاذ من إخلاء قاطني المنزل ومن بينهم طفل نقل للمستشفى لتلقي العلاج وحالته مستقرة ولله الحمد.

وترجح جهة التحقيق أن تكون بداية الحريق من مفتاح التشغيل لمكيف بإحدى الغرف.

ونبهت مديرية الدفاع المدني بمنطقة حائل إلى أن ارتفاع حرارة مفاتيح التشغيل للمكيفات مؤشر لحدوث الحريق وهو إما بسبب ارتخاء مسامير الربط أو بسبب خلل بالمفتاح. داعية الجميع لاتخاذ كافة السبل التي تحقق السلامة وتدرأ بإذن الله مسببات الخطر.