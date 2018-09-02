بداية سيئة لنادي الاتحاد وكارليتو

المواطن - مروة نبيل

بدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بشكل سيئ للغاية، حيث فشل في تحقيق نتيجة إيجابية أمام الشباب، ليخسر بهدف نظيف في أولى جولات المسابقة المحلية.

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد رقمًا سلبيًا للمرة الأولى في تاريخ مشاركته بالدوري السعودي، بعدما خسر في أول مباريات المسابقة للعام الثاني على التوالي، حيث خسر الموسم الماضي أمام الباطن بنتيجة 3/1، قبل أن يُهزم أمام الشباب هذا الموسم.

وظهر تياغو كارليتو بمستوى سيئ في أول مباراة له مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في الدوري السعودي، حيث نفذ أكبر عدد من التمريرات الخاطئة في الجولة الأولى بـ18 تمريرة خاطئة.

وكان مجلس إدارة نادي الاتحاد قد تعاقد مع المدرب الأرجنتيني رامون دياز، والعديد من الصفقات المميزة، أملًا في الظهور بمستوى مميز في منافسات الموسم الرياضي الجديد، ولكن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن، ليخسر العميد أول 3 نقاط في الدوري.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد المركز الخامس عشر في جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بدون نقاط، وسيسعى لاعبوه للفوز في المباريات المقبلة، لكسب ثقة الجمهور، بعد البداية المتذبذبة هذا الموسم.

يُذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بدأ منافسات الموسم الرياضي الجديد بخسارة لقب السوبر السعودي على كأس الهيئة العامة للرياضة أمام الهلال، قبل أن يتعادل إيجابيًا مع الوصل الإماراتي في ذهاب دور الـ32 من بطولة كأس العرب للأندية الأبطال.