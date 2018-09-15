براءة اختراع بكلية العلوم في جامعة الملك سعود لعلاج السرطان والميكروبات

المواطن - الرياض

نُشرت براءة اختراع بقسم الكيمياء بكلية العلوم بجامعة الملك سعود بعنوان Enaminone-grafted trithiocarbonate with anticancer and antimicrobial activity.

وتمكن البروفيسور يحيى مبخوت في هذه التقنية من صناعة مركب كيميائي جديد وهو مشتق ثلاثي ترايوكربونيت المطعم بالإينامينون، وبمشاركة فريق العمل بالكلية الزملاء جمال خالد ومجيب سلطان وفهد الخليدي ونايف الحربي وشويمان الشويمان وحاز مغبوري.

وتم إجراء التجارب التي أثبتت استخدامه كعامل قوي مضاد للسرطان وأيضًا في نفس الوقت عامل مضاد للميكروبات.

وكان هدف البراءة هو صناعة منتج منافس للسوق وأفضل جودة، لأن الكيميائيين والمختصين وشركات الأدوية يدركون الآثار الجانبية والخطيرة لعوامل العلاج الكيميائي المضادة للسرطان، لهذا أصبح هناك حاجة ملحة لاكتشاف وتطوير مركبات جديدة لاستخدامها كعوامل مضادة للسرطان ذات تأثيرات جانبية أكثر أمانًا وأفضل كفاءة وجودة وأقل كلفة على الإنسان الذي يعاني أحد الأمرين.