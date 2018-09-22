برباعية في الرائد.. الوحدة يُحقق فوزه الأول بالدوري

المواطن - مروة نبيل

انتهت- منذ قليل- مباراة الوحدة والرائد، ضمن منافسات جولة الوطن في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بفوز فرسان مكة برباعية مقابل هدف.

بدأت مباراة الوحدة والرائد بشكل سريع لرغبة الفريقين في هز الشباك، ونجح نجم فرسان مكة، جوزيه فرنانداو في تسجيل الهدف الأول بعد مرور 5 دقائق من انطلاق اللقاء.

وأضاف جوزيه فرنانداو الهدف الثاني له ولفريق الوحدة في الدقيقة 17، واستمرت محاولات لاعبي الفريقين لتسجيل مزيد من الأهداف، ولكنها لم تنجح، لينتهي الشوط الأول بتقدم فرسان مكة على الرائد بهدفين دون رد.

وتمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد من تقليص الفارق مع بداية الشوط الثاني، حيث هز ياسين القناسي شباك الوحدة في الدقيقة 52، قبل أن يُعزز أحمد عبده تقدم فرسان مكة في الدقيقة 82.

ونجح نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة، ماركوس جليرمي في تسجيل الهدف الرابع في شباك الرائد في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع، لتنتهي المباراة بتحقيق فريق فرسان مكة لأول فوز له في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة رصيده لـ5 نقاط، ليحتل المركز السادس في جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما تحمد رصيد الرائد عند نقطة واحدة في المركز الـ13.