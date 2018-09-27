برباعية في النجمة.. الأهلي المصري إلى دور الـ16 بكأس زايد

المواطن - مروة نبيل

انتهت – منذ قليل – مباراة الأهلي المصري والنجمة اللبناني ضمن منافسات إياب دور الـ32 من كأس زايد للأندية الأبطال، بفوز الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء برباعية مقابل هدف.

وكانت مباراة الذهاب بين الأهلي والنجمة التي أُقيمت في مصر، قد انتهت بالتعادل السلبي، قبل أن تحسم القلعة الحمراء التأهل إلى الدور التالي بالفوز على الفريق اللبناني في عقر داره.

وبدأت مباراة الأهلي المصري والنجمة اللبناني بشكل سريع من الفريقين، وتمكن نجم القلعة الحمراء، التونسي علي معلول من هز الشباك في الدقيقة 25، من تسديدة مميزة من خارج منطقة الجزاء.

وعزز النجم مؤمن زكريا تقدم الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء في الدقيقة 35، لينتهي الشوط الأول من مباراة الأهلي المصري والنجمة اللبناني، بتأخر أصحاب الأرض بثنائية دون رد.

وواصل النجم وليد سليمان تألقه، وسجل الهدف الثالث في مباراة الأهلي المصري والنجمة اللبناني في الدقيقة 64، قبل أن يُحرز اللاعب البديل محمد شريف الهدف الرابع في الدقيقة 76 من أحداث الشوط الثاني.

وتمكن حسن المحمد من تسجيل هدف أصحاب الأرض الوحيد، قبل دقيقة واحدة من نهاية مباراة الأهلي المصري والنجمة اللبناني، لتحسم القلعة الحمراء تأهلها إلى دور الـ16 من كأس زايد للأندية الأبطال.