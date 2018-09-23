برج مياه الجوف يتشح بالأخضر في يوم الوطن

المواطن - واس

اكتسى برج المياه بالجوف اللون الأخضر احتفالا بذكرى اليوم الوطني الـ 88 للمملكة, وشكل في مشهد بصري لوحة تعبيرية, في منظر لافت بمدينة سكاكا على مساحة عشرة آلاف متر مربع على هيئة برج عالٍ بارتفاع 72 مترًا كأحد المعالم السياحية لمنطقة الجوف، بالإضافة إلى كونه خزان مياه عال بسعة 900 متر مكعب على ارتفاع خمسين مترًا وتم إنشاؤه وفق تصميم تراثي يحاكي ثقافة المنطقة ويعد واجهة حضارية.

المشروع الذي أتم أكثر من 80% ينتهي بمشيئة الله تعالى في 12 / 6 / 1440هـ حسب العقد الذي تتجاوز قيمته 50 مليون ريال، ويتكون المشروع بالإضافة إلى الخزان من ثلاثة طوابق سفلية الأول يتكون من صالتين ومرافقهما يمكن استثمارهما بمساحة 166 مترا مربعا لكل صالة.

ويحتوي الطابق الثاني صالة بمساحة 500 متر مربع يمكن استغلالها استثماريًا ويعلو حلة الخزان صالة بمساحة 400 متر مربع مع كامل مرافقها ويمكن استثمارها ويعلو البرج منطقة رؤية (بانوراما) بمساحة 500 متر مربع تغطيها مظلة علوية ذات تصميم معماري مميز ويتوج هذا البرج علم المملكة الذي يحمل راية التوحيد.