برشلونة يُكرم ضيافة هويسكا بثمانية أهداف مُدمرة

المواطن - محمد سمعه

اكتسح نادي برشلونة الإسباني، ضيفه فريق هويسكا بثمانية أهداف مقابل هدفين، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم موسم 2018- 2019.

وأقيمت مباراة برشلونة وهويسكا على ملعب الكامب نو في مدينة برشلونة الإسبانية.

بدأ نادي هويسكا ضغطه في المباراة، ونجح في تسجيل الهدف الأول عبر اللاعب خوان هيرنانديز في الدقيقة الثالثة من عمر الشوط الأول بطريقة جميلة.

ورد برشلونة سريعًا حيث تمكن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي من تسجيل الهدف الأول له وهدف التعادل للبارسا في الدقيقة السادسة عشرة من عمر الشوط الأول.

ثم واصل نادي برشلونة ضغطه، وسجل اللاعب خورخي بوليدو لاعب هويسكا هدفًا بالخطأ في مرماه في الدقيقة الرابعة والعشرين من عمر الشوط الأول.

وحاول نادي هويسكا تقليص الفارق، لكن برشلونة عمق جراح ضيفه وسجل الهدف الثالث في الدقيقة التاسعة والثلاثين لويس سواريز بطريقة أكثر من رائعة.

وقبل نهاية الشوط الأول بثلاث دقائق، تمكن نادي هويسكا من تسجيل الهدف الثاني له عبر اللاعب أليكس جايار.

بدأ الشوط الثاني من مباراة برشلونة وهويسكا، وشهد سيطرة تامة من نادي برشلونة والذي سجل خمسة أهداف دون رد في النصف الثاني من المباراة.

سجل اللاعب الفرنسي عثمان ديمبيلي الهدف الرابع لنادي برشلونة في الدقيقة الثامنة والأربعين، ثم عاد اللاعب إيفان راكيتيتش وسجل الهدف الخامس لبرشلونة في الدقيقة الثانية والخمسين.

انهارت دفاعات فريق هويسكا تمامًا، حيث أعطى ذلك الفرصة لبرشلونة لتسجيل الهدف السادس والذي سُجل عبر اللاعب ليونيل ميسي في الدقيقة الـ61.

وبعدها بـ20 دقيقة، تمكن المدافع خوردي آلبا من تسجيل الهدف السابع لبرشلونة في الدقيقة الـ81، ثم اختتم اللاعب لويس سواريز مهرجان أهداف برشلونة بتسجيله الهدف الثامن من ركلة جزاء في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.