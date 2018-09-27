برعاية “المواطن”.. عروض مرئية وورش عمل وجوائز بالنسخة الثانية من معرض التجارة الإلكترونية

المواطن - حسن عسيري - الرياض

تنطلق في الفترة من الاثنين 3-5 ربيع الثاني 1440ه الموافق 10- 12 ديسمبر 2018م، النسخة الثانية من معرض عالم التجارة الإلكترونية، والذي تنظمه مؤسسة Golden Goal المتخصصة في تنظيم المعارض والمؤتمرات والذي تستمر فعالياته ثلاثة أيام بفندق الفيصلية في الرياض وبرعاية من صحيفة “المواطن“.

ويضم المعرض أكبر وأقوى منصات العرض الإلكترونية التي تقدم حلولها واستشاراتها للقطاع العام والخاص ولقطاع المنشآت الصغيرة والكبيرة، إضافةً لما يتيحه للمتاجر المتخصصة والمرخصة من فرص لعرض خدماتها في مكان واحد وسط أجواء تنافسية، تُسهم في تحقيق أهداف برنامج التحول الوطني 2020م ورؤية المملكة 2030م وكافة مبادرات قطاع الاتصالات.

وأقيمت النسخة الأولى التي مثلت أكبر حدث للتجارة الإلكترونية من نوعه من 2-4 أبريل 2017م بفندق الفورسيزون في الرياض، حيث دشن المشرف العام على العلاقات العامة والإعلام بوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات الأستاذ سلطان بن محمد المالك، فعاليات المعرض بحضور ممثلي الجهات الراعية والداعمة.

وشملت فعاليات نسخة العام 2017م عرضاً مرئياً حول مستقبل التجارة الإلكترونية تحت شعار “عالمك الافتراضي في مكان واحد”، وسبق ذلك انعقاد 3 ورش عمل تحدثت عن التجارة الإلكترونية والتسويق الرقمي، إضافةً إلى رصد عدد من الجوائز القيمة للحضور. كما شارك صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” ببرنامج تسعة أعشار الذي يهدف لتوفير مجموعة من الخدمات لرياديّ الأعمال وللمنشآت الصغيرة والمتوسطة من أجل حثّهم على التوسع وخلق الفرص الوظيفية.

وتجاوز عدد الحضور في معرض العام 2017م أكثر من 30 ألف شخص، ويتوقع أن يصل عدد حضور النسخة الثانية للعام 2018م أكثر من 50 ألفاً نظرًا للتطور الكبير والنمو المتزايد الذي تشهده صناعة التجارة الإلكترونية في المملكة والتي تجاوزت 20 مليار ريال في العام 2017م، مع توقعات بأن يرتفع حجمها إلى 32 مليار ريال بحلول 2021م.

ويستهدف معرض عالم التجارة الإلكترونية للعام الحالي 2018م الجهات الحكومية، القطاع اللوجيستي (شركات الشحن والبريد)، مصممو التطبيقات الالكترونية، شركات الاتصالات، الشركات والمؤسسات الراغبة بعرض خدماتها ومنتجاتها إلكترونياً، المتاجر الإلكترونية، شركات التقنية المتخصصة، المهتمين بالتجارة الإلكترونية والتسويق الرقمي.

وسيجعل المعرض من منصته الرقمية حلقة وصل بين الجمهور والجهات المقدمة لخدمات التسوق عبر شبكة الإنترنت، ونشر ثقافة الاستثمار في قطاع التجارة الإلكترونية، واستعراض التجارب الناجحة لإتاحة الفرصة لرواد الأعمال السعوديين المقدمين على مشاريع تطبيقات الكترونية أو مواقع شراء شبكية لعرض علاماتهم التجارية وتقديم خدماتهم ومنتجاتهم للشرائح المستهدفة.

الجدير بالذكر أن التجارة الإلكترونية تحقق العديد من المزايا للمنشآت والعملاء والمجتمع، فبالنسبة للشركات والمؤسسات تعمل على تحسين صورة العلامة التجارية وتقديم خدمات أفضل للعملاء إلى جانب تبسيط العمليات التجارية وجعلها أسرع وأكثر كفاءة وجودة، كذلك تقدم للعملاء مزايا متنوعة عبر التطبيقات الالكترونية التي توفر خيارات كثيرة تساعد على تسليم المنتجات من خلال المزادات الافتراضية إضافةً إلى زيادة المنافسة وهو ما يجعل المنشآت تسعى لتقديم تخفيضات كبيرة للعملاء، أما مزاياها للمجتمع فتتمثل في توفير تكلفة التنقل بين الأسواق، فضلاً عن وصول الخدمات والمنتجات إلى المناطق البعيدة، وتقديم خدمات الرعاية الصحية والتعليم والخدمات الاجتماعية.