برقيات الاطمئنان تنهال على جوميز الفيحاء

المواطن - محمد سمعه

زار قسم العلاقات العامة بنادي الفيحاء، الأرجنتيني جوناثان جوميز نجم البرتقالي وذلك بعد إجرائه لعملية جراحية في ركبته.

وذكر الحساب الرسمي لنادي الفيحاء على تويتر أن قسم العلاقات العامة بالنادي زار اللاعب جوناثان جوميز بعد إجرائه لعملية جراحية في الركبة في الفترة الأخيرة.

وكان اللاعب جوناثان جوميز قد أصيب بتمزق في الغضروف الهلالي للركبة اليمنى.

ومن المنتظر استغراق اللاعب الأرجنتيني في العلاج والتأهيل من الإصابة مدة تتراوح من أربعة إلى ستة أسابيع.

وكان الفيحاء خسر في لقاء الجولة الأولى من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بهدف دون رد يوم الجمعة الماضية.

سيخوض الفيحاء مباراته في الجولة الثانية من بطولة كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين أمام نادي الشباب يوم 14 سبتمبر الجاري.