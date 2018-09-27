بركلات الترجيح.. الإسماعيلي يُطيح بالكويت من كأس زايد

المواطن - مروة نبيل

انتهت – منذ قليل – مباراة الإسماعيلي المصري ضد فريق الكويت الكويتي، ضمن منافسات إياب دور الـ32 من كأس زايد للأندية الأبطال، بفوز القلعة الصفراء بركلات الترجيح بنتيجة 4/2.

وكانت مباراة الذهاب بين الإسماعيلي والكويت في مصر، قد انتهت بفوز القلعة الصفراء بهدفين دون رد، ونجح الفريق الكويتي في الفوز في لقاء اليوم بالنتيجة ذاتها أيضًا، ليلجأ الحكم إلى ركلات الترجيح.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الكويت في تسجيل هدف التقدم في شباك الإسماعيلي في الدقيقة 22، عن طريق جمعة سعيد، لينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض بهدف دون رد.

وواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الكويت سيطرته على أحداث الشوط الثاني، وتمكن فهد الهاجري من تسجيل الهدف الثاني في الإسماعيلي في الدقيقة 70، بعد متابعة جيدة لرأسية زميله صابر خليفة.

وتألق حارس الإسماعيلي عصام الحضري في ركلات الجزاء، وصد ركلتين، ليقود القلعة الصفراء للتأهل إلى دور الـ16 من كأس زايد للأندية الأبطال.