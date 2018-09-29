برنامج تم يعود إلى الجمهور بحلة جديدة وفريق وطني متكامل

المواطن - الرياض

يعاود برنامج “تم”، الذي يقدمه الزميل الإعلامي خالد العقيلي وتعرضه القناة السعودية، البث مجددًا يوم غد الأحد بحلة جديدة وهوية متجددة وفريق شاب من الصحافيين والفنيين السعوديين.

وعن عودة البرنامج قال مقدمه ورئيس تحريره الزميل خالد العقيلي: إنّ البرنامج يسعى إلى أن يغرد متفرّدًا في أن يكون الأقرب لقلب وعين المشاهد السعودي، عبر التركيز على القضايا وتناولها باستفاضة، موضوع لكل حلقة.

وأكد أن البرنامج يهدف ليكون المنصة الرئيسية للمواطنين في قناة الوطن، من خلال الاقتراب من المواطن بشكل أكبر ورفع سقف الطرح، وتحقيق شعار البرنامج “بين ما تم وما سيتم، نقف في المنتصف”، ومحاولة تلمس حاجات المواطن واهتماماته بالدرجة الأولى.

وأشار خالد العقيلي إلى أن البرنامج سيحظى كعادته بسقف نقد عالٍ، حيث سيناقش القضايا الاجتماعية ومواطن القصور في الجهات التي تخدم المواطنين ونقل صوتهم إلى المسؤول وتفاعله معهم، وسقفنا التحريري سيضعه المشاهدون.

وبالنسبة إلى البرنامج والإضافات الإنتاجية على مستوى المحتوى والصورة، أوضح المنتج المنفذ لبرنامج “تم”، رعد الحديري، أن البرنامج سيحرص على المهنية والدقة في تناول المعلومة، مشيرًا إلى أن “حرصنا على السبق الصحفي لن يشغلنا عن التأكد من دقة المعلومة”.

وأوضح الحديري أن فريق البرنامج نال تدريبًا مكثفًا على رأس العمل في الموسم التجريبي، مراعيًا معايير العمل الاحترافي في قنوات التلفزة العربية والعالمية استعدادًا لهذا الموسم.

يذكر أن الموسم الجديد سيقدم استضافات لبعض المسؤولين في لقاءات خاصة بموعد دوري، وسيركز على تقديم حلقات ذات طابع إيجابي احتفاء بالمجالات والمنجزات المميزة للشباب السعودي.

ويركز برنامج “تم” على قضايا واحتياجات المواطنين وقصصهم ومشاكلهم وإبراز النماذج الإيجابية في المجتمع وتقديم حوارات متعمقة متتالية أسبوعيًّا مع كبار المسؤولين، كما سيقدم البرنامج محتوى جذابًا ومفيدًا من خلال تلمس احتياجات الناس والوصول لأكبر شريحة ممكنة من الجمهور السعودي.

ويسلط البرنامج الضوء على كل ما يهم المواطن من خدمات وقضايا مع عرض الإيجابيات والمبادرات والإنجازات، كما يركز البرنامج على أن يكون المواطن صانعًا ومشاركًا في المحتوى تفاعليًّا عبر مواقع وشبكات التواصل الأكثر انتشارًا تويتر وفيسبوك وإنستجرام وسناب تشات والواتساب.

ويُعرض البرنامج على قناة السعودية من الأحد إلى الخميس في تمام الثامنة والنصف مساء.