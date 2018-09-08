برنامج يومي للطلاب للمحافظة على صحتهم

برنامج يومي للطلاب للمحافظة على صحتهم

2018/09/08
الساعة 10:33 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

قدمت وزارة الصحة برنامج يومي للطلاب للمحافظة على صحتهم أثناء فترة الدراسة.

وشددت الصحة على ضرورة المحافظة على نظافة الملابس الداخلية والخارجية وتغييرها يوميًّا، مع تقليم أظافر اليدين والقدمين بشكل منتظم وبطريقة صحيحة وسليمة.

وأيضًا، من الضروري تفريش الأسنان على الأقل مرتين يوميًّا وتجفيف الأذنين بعد الاستحمام لحمايتهما من الالتهابات.

وأكدت الصحة ضرورة الاستحمام بشكل دوري بالماء والصابون، وعدم استخدام الأدوات الشخصية الخاصة بالآخرين.


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