بريطانيا تنشر اسمي ضابطين روسيين تورطا في تسميم سكريبال وموسكو تعلق

المواطن - متابعة

نشرت بريطانيا اليوم اسمي شخصين قالت إنهما ضابطان في المخابرات الروسية تورطا في تسميم العميل المزدوج سيرجي سكريبال وابنته بغاز للأعصاب في سالزبري بإنجلترا.

وقالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أمام البرلمان: ” استنادًا إلى المخابرات، توصلت الحكومة إلى أن الشخصين اللذين ذكرت الشرطة وسي.بي.إس اسميهما ضابطان في جهاز المخابرات العسكرية الروسية المعروف أيضا باسم جي.آر.يو”.

وأضافت :”لم تكن عملية مارقة. تمت هذه العملية بكل تأكيد بموافقة من خارج (جي.آر.يو) على مستوى رفيع في الدولة الروسية”.

من جانبها، أعلنت موسكو أن الصور المنشورة لا تدل على أي شيء، ولا تعني لها شيئًا وطالبت لندن بتقديم أدلة واضحة ودقيقة.