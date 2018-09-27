بسبب التجاوزات ضد آل الشيخ.. صلة توقف استثماراتها في الأهلي ومصر

المواطن - مروة نبيل

أعلنت شركة صلة الرياضية رسميًّا، عن إيقاف كافة استثماراتها في النادي الأهلي والرياضة المصرية؛ بسبب إساءات وتجاوزات بعض جماهير القلعة الحمراء ضد رئيس الهيئة العامة للرياضة، تركي آل الشيخ، والذي يمثل أحد رموز الرياضة العربية.

‎وأوضحت شركة صلة الرياضية في بيانها الرسمي أنها “ترفض بصورة قطعية ما حدث من إساءات موجهة وتجاوزات متعمدة لا يقبلها العقل والمنطق”.

‎وتابع البيان: “كانت تنتظر موقفًا حازمًا من إدارة النادي الأهلي ومن القائمين على شؤون الكرة في مصر، لكنها تفاجأت بحالة من الصمت وعدم اتخاذ أي إجراء من شأنه أن يؤكد على رفض هذه التصرفات التي لا تمثل الشعب المصري الشقيق ولا تعكس أخلاقيات أبنائه”.

‎وأضاف بيان صلة الرياضية: “لذا اتخذت الشركة قرارها بإيقاف وتجميد كافة استثماراتها في النادي الأهلي والرياضة المصرية والبالغة 2.280.000.000 مليار جنيه مصري، مؤكدة أنها ترفض كل ما يخل بالقيم والمبادئ ويشوه الأخلاق الرياضية”.

‏‎وشدد شركة صلة الرياضية في ختام بيانها الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أنها بدأت في تنفيذ قراراها بصورة فورية.

وكانت مجموعة من جماهير النادي الأهلي المصري، قد هتفت بعبارات مسيئة ضد تركي آل الشيخ، خلال مباراة حوريا كوناكري الغيني في بطولة دوري أبطال إفريقيا.