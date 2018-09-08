بسبب تعنت وفد الحوثي.. فشل مهمة المبعوث الأممي في جنيف

المواطن - الرياض

أكد مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن مارتن جريفيث أنه لم يستطع إقناع وفد الحوثيين بالمجيء إلى جنيف.

وأضاف جريفيث أنه سيتوجه مباشرة لإجراء محادثات مع ممثلين للحوثيين في سلطنة عمان والعاصمة اليمنية.

وقال : لا أعتبر عدم مجيء الحوثيين عائقاً أساسياً للعملية ، ولم نهيئ أجواء مناسبة بما يكفي لإقناع الحوثيين بالحضور، حسب قوله.

يأتي ذلك في وقت أحرز فيه الجيش اليمني تقدمًا ميدانيًا جديدًا في ‏محافظة ‏الحديدة وذلك في معاركه التي يخوضها ضد ‏ميليشيا ‏الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.‏

وقال مصدر عسكري يمني: إن قوات الجيش ‏وبإسناد ‏من التحالف العربي حققت تقدمًا باتجاه كيلو 16 ‏الاستراتيجي شرق مدينة الحديدة وتمكن من ‏السيطرة ‏على وادي الأعقوم ووادي المشاقنة وقرية ‏الجريبة ‏السفلى وقرية الجريبة العليا ووادي الزعفران ‏بمديرية ‏الدريهمي.‏

وأكد ركن عمليات اللواء الثاني عمالقة في ‏الجيش ‏اليمني، العقيد أحمد الجليحي في تصريح لموقع “‏سبتمبر نت” التابع للقوات المسلحة اليمنية، أن ‏قوات ‏الجيش أصبح على بعد أمتار قليلة من قطع خط ‏الإمداد ‏الرئيسي لميليشيا الحوثي.‏

وأشار العقيد الجليحي إلى أن قوات الجيش ‏قطعت ‏الطريق الرابط بين محافظة الحديدة ومديرية ‏الجراحي ‏بذات المحافظة إضافة إلى قطع الطريق بين ‏الحديدة ‏وكل من محافظتي تعز وإب.‏

وأوضح ركن عمليات اللواء الثاني عمالقة إن ‏قوات ‏الجيش تتقدم للسيطرة على منطقة كيلو 16، ‏الأمر ‏الذي سيجعل الميليشيا محاصرة في مدينة الحديدة ‏ولم ‏يبق أمامها سوى طريق الصليف الذي سيكون ‏تحت ‏مرمى مدفعية الجيش.‏

وقال المصدر: إن الميليشيا تكبدت خسائر كبيرة ‏بين ‏مقاتليها وعتادها الحربي، حيث لقي قائد اللواء ‏‏190 ‏التابع للميليشيا مصرعه مع 16 آخرين.