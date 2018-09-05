بسبب تعنت وفد الحوثي.. مشاورات جنيف حول اليمن لن تبدأ غدًا

المواطن - الرياض

أعلنت الأمم المتحدة أن مشاورات جنيف بشأن الأزمة اليمنية لن تبدأ غدًا الخميس، كما كان مقررًا بسبب تأخر وفد الميليشيات الحوثية الانقلابية (المدعومة من إيران)، بحسب “سكاي نيوز عربية”.

وكان مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن جريفيث قد ذكر أن محادثات السلام بين الطرفين المتحاربين في اليمن، ستبدأ بمحاولة بناء الثقة بين الجانبين اللذين يحرص كل منهما على الموافقة على إطلاق سراح السجناء، على أن تأتي الموضوعات محل البحث لاحقًا.

وقال جريفيث: إنه ليس منزعجًا من تأخر وصول وفد الحوثيين، مضيفًا أن زعيمهم عبدالملك الحوثي توَّاقٌ لإحراز تقدم سريع في المحادثات. ويخطط جريفيث لعقد جولة أولى من المحادثات في جنيف مدتها ثلاثة أيام، ويأمل في إحياء المفاوضات الرسمية.

وأكد المبعوث الدولي إلى اليمن، مارتن جريفيث، اليوم (الأربعاء) أن “المحادثات الجارية حاليًّا في جنيف بين أطراف الأزمة، عبارة عن مشاورات وليست مفاوضات رسمية”، مضيفًا: “نريد إنهاء الحرب في اليمن والوصول لحل سياسي للأزمة”.

وأكد جريفيث أن “الشعب اليمني بحاجة إلى إشارة أمل لحل الأزمة”، مؤكدًا أن “المشاورات تهدف لإعادة إحياء مسار السلام وبناء الثقة بين الطرفين”.

وتابع (خلال مؤتمر صحفي بجنيف): “نريد إنهاء الحرب في اليمن والوصول لحل سياسي للأزمة، وهناك اتفاق لتبادل الأسرى يتطلب تعاونًا بين الطرفين”.

وانطلقت مشاورات جنيف اليوم في سويسرا، وتستمر يومين بمشاركة وفد الحكومة الشرعية برئاسة خالد اليماني وزير الخارجية، والحوثيين برئاسة عبدالسلام صلاح، وهي المحادثات التي دعا إليها المبعوث الأممي باليمن مارتن جريفيث في محاولة للتوصل لحل سلمي بشكل تدريجي للأزمة اليمنية.