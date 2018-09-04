بسبب حادث غير معلن.. السفارة الأمريكية بالقاهرة تحذر رعاياها من الاقتراب من مقرها

المواطن - القاهرة

حذرت السفارة الأمريكية في القاهرة الرعايا الأمريكيين من الاقتراب من مقرها الواقع في وسط القاهرة بالقرب من ميدان التحرير بسبب وقوع حادث لم تعلن تفاصيله.

وقالت السفارة في بيان لها عبر تويتر : نحن على علم بواقعة حدثت في شارع سيمون بوليفار في القاهرة. يرجى تجنب المنطقة ومراقبة وسائل الإعلام المحلية للحصول على المستجدات. نحن على علم بالتقارير التي تفيد بأن المواصلات العامة بالقرب من المنطقة قد تعطلت بسبب الحادث. يرجى توخي الحذر.

وأضافت : يجب على المواطنين الأمريكيين عدم القدوم إلى السفارة حاليا. يرجى إرسال بريد إلكتروني إلى [email protected] في حالة وجود أي أسئلة.

ودعت السفارة مواطني الولايات المتحدة: إلى التسجيل في برنامج (STEP) للحصول على المستجدات الأمنية من موقع البرنامج (هنا)