بسبب مرض نادر.. توأم أميركي يُصاب بالشيخوخة والصلع في سن العاشرة

المواطن - محمود نبيل - القاهرة

ثلاثة أشخاص فقط في أميركا يعانون مع شكل نادر من شيخوخة الخلايا سريعة النمو، اثنان منهم هما الأخوان ناثان وبنيت فالكون، إلا أن تلك الحالة النادرة من المرض لم تستطع منع التوأم من الرقص واللعب والمرح مثل باقي الأطفال في سنهم.

وحسب ما أبرزته صحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن التوأمين البالغين من العمر 10 أعوام، يعانيان من أندر أشكال الحالة الوراثية التي تسرع شيخوخة خلايا الجسم، إلى الحد الذي يتقدم بأجهزة الجسم إلى أكثر من العمر الواقعي.

التوأمان اللذان يعيشان في إيردنهايم بولاية بنسلفانيا الأميركية برفقة والديهما وشقيقتهما، يرفضان الجلوس والاستسلام للمرض، حتى بعد تعرضهما لجلسات علاج مرهقة.

حالة المرح ورفض الاستسلام للمرض دفعت مجتمعهم للبدء في إجراء بحوث من أجل إيجاد علاجات أفضل لتلك الحالة النادرة من المرض.

المرض النادر والذي يُعرف في الأوساط الطبية باسم البروجيريا، هو اضطراب وراثي يؤدي إلى تقدّم الأطفال بسرعة، بداية من السنتين الأوليين من حياتهم.

ولا يعاني الأطفال المصابون ببروجيريا من أي اختلاف عند الولادة أو خلال السنة الأولى، غير أنه مع العام الثاني يبدأ الجسم في إظهار بعض علامات المرض مثل النمو البطيء للشكل الخارجي وفقدان الشعر.

وبمرور الوقت يُمكن تمييز علامات البروجيريا، من خلال الصلع المبكر والنحافة وتأخر النمو والضعف العام بحالة الجسم.