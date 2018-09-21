بشروط.. الصحة تسمح لمنسوبیھا باستكمال دراستھم خارج أوقات الدوام

المواطن - الرياض

وافقت وزارة الصحة على استكمال الراغبين من منسوبيھا لدراستھم خارج أوقات الدوام على نفقة الموظف الخاصة، وذلك في البرامج التي لا تتطلب تفرغًا للدراسة.

واشترطت الوزارة للموافقة على التحاق الموظف ببرامج تعليمية خارج أوقات الدوام موافقة الإدارة التي يتبع لھا الموظف، وعدم تعارض وقت الدراسة مع أوقات العمل.

ومن ضمن الشروط أيضًا أن تكون الدراسة على نفقة الموظف الخاصة، دون تحميل الوزرة أي تكاليف مالية أو إدارية تترتب على الدراسة أو الحصول على المؤهل.

يُذكر أن وزير الصحة كان قد طلب في وقت سابق من وزير التعليم إيقاف الجامعات من قبول منسوبي الصحة في البرامج العلمية، التي تنفذ برسوم دراسية، إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الإدارة العامة للشؤون الأكاديمية والتدريب في وزارته.