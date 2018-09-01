بشروط.. كلية المسجد النبوي تبدأ التسجيل إلكترونياً للطلاب الجدد

المواطن - المدينة المنورة

أعلنت كلية المسجد النبوي عن بدء التسجيل الإلكتروني في الكلية للراغبين في الدراسة خلال الفترة المسائية للعام الدراسي 1440 – 1439 هـ .

وأبانت الكلية أن التسجيل متاح في قسم الشريعة للطلاب فقط ويستمر حتى اكتمال العدد المطلوب.

ويشترط على المتقدم أن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها وأن يكون حسن السيرة والسلوك ومجتاز الاختبارات والمقابلة الشخصية وكذلك حفظ 15 جزءاً من القرآن الكريم حفظاً متقناً من ” سورة الكهف إلى الناس” وأن يكون لائقاً طبياً ، أما بالنسبة للموظف فعليه إحضار موافقة للدراسة من مرجعة.