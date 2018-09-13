بشروط.. هيئة تنمية الصادرات تطرح وظائف لحملة البكالوريوس

المواطن - الرياض

أعلنت هيئة تنمية الصادرات السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظيفتين شاغرتين بمدينة الرياض، للعمل بمسمى (أخصائي أول تدريب وتعليم المصدرين، ومدير فعالية أول)، لحملة درجة البكالوريوس والماجستير، وذلك وفقًا لبقية الشروط الموضحة أدناه.

الوظائف:

1- أخصائي أول تدريب وتعليم المصدرين:

– درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو الموارد البشرية أو ما يعادلها.

– يفضّل درجة الماجستير في إدارة الأعمال أو ما يعادلها.

– يفضّل شهادة مهنية في التدريب.

– إتقان اللغتين العربية والإنجليزية.

– 4 سنوات وما فوق خبرة في مجال التطوير والتدريب ويفضّل بالمجال الصناعي.

– المعرفة بأنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP- Enterprise Resource Planning).

2- مدير فعالية أول:

– يشترط درجة البكالوريوس في التسويق أو ما يعادلها.

– يفضّل درجة الماجستير في التسويق أو ما يعادلها.

– 4 سنوات خبرة في إدارة الفعاليات والمعارض.

– إجادة العربية والإنجليزية بطلاقة.

موعد التقديم: متاح الآن عبر هذا الرابط (هنا)