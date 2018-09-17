بشروط.. وظائف إدارية وطبية بجمعية الأطفال المعوقين

المواطن - الرياض

أعلنت جمعية الأطفال المعوقين عن حاجتها لكفاءات متخصصة، للعمل بمسمى (طبيب تأهيل، ومدير موارد بشرية، ومدير مركز إعلامي)، بمقرها الرئيسي في الرياض، واشترطت الجمعية أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وذلك وفقاً لبقية الشروط وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف:

1- طبيب تأهيل.

2- مدير موارد بشرية.

3- مدير مركز إعلامي.

الشروط:

1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

2- ألا يقل عمره عن 40 عاماً ولا يزيد عن 50 عاماً.

3- ألا تقل خبراته في المجال عن عشرة أعوام بعد درجة البكالوريوس في التخصص أو ستة أعوام بعد درجة الماجستير في التخصص.

4- أن يجيد اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابةً.

5- أن يقدم مع الطلب ثلاث شهادات تزكية من الجهات التي عمل بها.

* تحدد المزايا الوظيفية وفق المؤهلات والخبرات.

موعد وطريقة التقديم: – التقديم متاح الآن وينتهي يوم الأربعاء بتاريخ 2018/10/31م، على أن ترسل الطلبات مع صورة شخصية ومختصر للسيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي:

[email protected]