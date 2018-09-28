بشروط.. وظائف شاغرة للخريجين في البنك السعودي للاستثمار

المواطن- خالد الأحمد

أعلن البنك السعودي للاستثمار -عبر موقعه الإلكتروني- عن توفر وظائف شاغرة للخريجين السعوديين، ضمن “برنامج تطوير الخريجين”؛ وذلك للعمل فروع البنك في منطقة الرياض.

وأبرز البنك أنّ الشروط المطلوبة هي:

– الجنسية سعودي.

– العمر (21 حتى 25).

– الحصول على درجة البكالوريوس الجامعية (فأعلى) في أحد التخصصات التالية: (الهندسة، الاقتصاد، إدارة الأعمال، المحاسبة، المالية، تقنية المعلومات).

– معدل جامعي تراكمي بحد أدنى 90 (من 100)، أو 3.6 (من 4)، أو 4.5 (من 5)، أو ما يعادل ذلك حسب النظام المتبع في الجامعة.

– شهادة إتقان اللغة الإنجليزية (توفل أو آيلتس) تسري صلاحيتها لمدة سنة واحدة، إذا توفرت.

وأوضح البنك أن التقديم متاح عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 27 سبتمبر 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 9 أكتوبر 2018م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط المطلوبة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).