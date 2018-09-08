بشروط.. وظائف معلمي حلقات تحفيظ بجمعية ترتيل في الباحة

المواطن - الباحة
أعلنت الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالباحة (ترتيل) بإشراف وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد -ترخيص رقم (12)، عن حاجتها لمعلمي حلقات تحفيظ القرآن الكريم، بمكافأة شهرية تصل إلى 3000 ريال.
واشترطت الجمعية الآتي:
1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
2- أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس.
3- أن يحفظ ما لا يقل عن خمسة أجزاء من القرآن الكريم.
4- أن يكون ملماً بأحكام التجويد ومخارج الحروف والصفات.
5- اجتياز المقابلة الشخصية.
طريقة التقديم: من خلال الرابط التالي (هنا).
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