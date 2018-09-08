بشروط.. وظائف معلمي حلقات تحفيظ بجمعية ترتيل في الباحة

المواطن - الباحة

أعلنت الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالباحة (ترتيل) بإشراف وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد -ترخيص رقم (12)، عن حاجتها لمعلمي حلقات تحفيظ القرآن الكريم، بمكافأة شهرية تصل إلى 3000 ريال.

واشترطت الجمعية الآتي:

1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

2- أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس.

3- أن يحفظ ما لا يقل عن خمسة أجزاء من القرآن الكريم.

4- أن يكون ملماً بأحكام التجويد ومخارج الحروف والصفات.

5- اجتياز المقابلة الشخصية.

طريقة التقديم: من خلال الرابط التالي (هنا).