بشروط.. وظائف معلمي حلقات تحفيظ بجمعية ترتيل في الباحة

بشروط.. وظائف معلمي حلقات تحفيظ بجمعية ترتيل في الباحة

2018/09/08
الساعة 3:47 مساءً
- ‎فيحصاد اليوم, وظائف
1870
0
طباعة
المواطن - الباحة

أعلنت الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالباحة (ترتيل) بإشراف وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد -ترخيص رقم (12)، عن حاجتها لمعلمي حلقات تحفيظ القرآن الكريم، بمكافأة شهرية تصل إلى 3000 ريال.

واشترطت الجمعية الآتي:

1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
2- أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس.
3- أن يحفظ ما لا يقل عن خمسة أجزاء من القرآن الكريم.
4- أن يكون ملماً بأحكام التجويد ومخارج الحروف والصفات.
5- اجتياز المقابلة الشخصية.

طريقة التقديم: من خلال الرابط التالي (هنا).


لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

ِشارك على الفيس بوك
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


‎وسوم