بشروط.. وظائف نسائية بشركة دانون في هذه التخصصات

المواطن - الرياض

أعلنت شركة دانون (DANONE) للأغذية الصحية عبر موقعها الإلكتروني توفر وظائف نسائية شاغرة لحملة الدرجة الطبية في تخصصات الصيدلة أو علوم التغذية، للعمل في مدينة الدمام بمسمى (مندوبة طبية Medical Representative) واشترطت الشركة أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية، وذلك وفقاً لبقية الشروط وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

المسمى الوظيفي:

– مندوبة طبية (Medical Representative) (للنساء فقط) (الدمام).

الشروط:

1- أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية.

2- الدرجة الطبية في تخصصات الصيدلة أو علوم التغذية.

3- خبرة من سنة إلى سنتين في العمل الميداني بالمجال الطبي أو الصيدلاني.

4- إجادة اللغة العربية والإنجليزية بشكل ممتازة (التحدث والكتابة والقراءة).

5- مهارات استخدام برامج Microsoft Office وخاصة Excel و Power Point.

موعد وطريقة التقديم: التقديم متاح الآن من خلال الرابط التالي (هنا).