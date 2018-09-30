بشروط.. وظائف نسائية بمسمى مضيفة طيران لدى شركة نسما

المواطن - الرياض

أعلنت نسما للطيران عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف نسائية شاغرة لحملة الثانوية العامة أو ما يعادلها، للعمل بمسمى (مضيفة طيران Flight Attendants)، واشترطت الشركة أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية، وتجيد اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابةً، وذلك وفقاً لبقية الشروط والتفاصيل الموضحة أدناه.

الشروط:

1- أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية.

2- أن يكون عمر المتقدمة بين 23 إلى 35 عاماً.

3- أن يكون الحد الأدنى للطول 158 سم.

4- أن يكون الوزن متناسب مع الطول.

5- إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابةً.

6- يفضّل من لديها خبرة سابقة في مجال الضيافة الجوية، أو خدمة العملاء والمبيعات.

7- أن يكون لديها القدرة على السباحة.

8- أن تكون لائقة بدنياً.

الحجاب والزي الرسمي:

* يتماشي مع عادات وتقاليد المجتمع السعودي بحيث لا يتعارض مع الأنظمة والإجراءات.

موعد وطريقة التقديم: التقديم متاح الآن وينتهي بتاريخ 2018/11/22م، من خلال الرابط التالي: (اضغط هنا).