بشروط.. وظائف نسائية شاغرة في عدة مدن

المواطن - الرياض

أعلنت شركة مفروشات العمر توفر فرص وظيفية نسائية شاغرة، للعمل بفروع الشركة في المدن التالية (الرياض، وجدة، والدمام)، بمسمى (مسؤولة مبيعات)، لحملة الثانوية العامة ويفضّل الشهادة الجامعية، واشترطت الشركة أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية، وذلك وفقاً لبقية الشروط والتفاصيل الموضحة أدناه.

المسمى الوظيفي:

– مسؤولة مبيعات.

أماكن العمل:

– الرياض.

– جدة.

– الدمام.

الشروط:

1- أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية.

2- شهادة الثانوية العامة ويفضّل الشهادة الجامعية.

3- يفضّل خبرة في مجال البيع بالتجزئة.

4- إجادة استخدام الحاسب الآلي.

طريقة التقديم: ترسل السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي (مع كتابة المدينة في عنوان البريد:

[email protected]