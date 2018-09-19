بشرى سارة من الصندوق العقاري للمستفيدين

المواطن - الرياض

طمأن الصندوق العقاري صباح اليوم الأربعاء المستفيدين الذين حصول على قرض عقاري قبل صدور اسمهم في الصندوق.

وأكد الصندوق العقاري أنه يدعم هؤلاء بأرباح التمويل العقاري القائم لمبلغ 500 ألف كحد أقصى.

وقال صندوق التنمية العقاري في وقت سابق: إن التمويل المدعوم لا يتيح شراء أرضٍ سكنية بالنسبة للمستفيدين.

ولفت الصندوق العقاري إلى أن المستفيدين المسجلين لدى وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية سيمنحون مميزات خاصة بعد تطبيق مؤسسة النقد العربي السعودي لـ”مبادئ التمويل المسؤول للأفراد”.

وأوضح المشرف العام على صندوق التنمية العقارية، خالد العمودي أن هناك ميزتين مهمة سيحصل عليها المستفيدون المسجلون في وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية، الأولى هي احتساب مبلغ الدعم الذي سيحصلون عليه من الوزارة أو الصندوق ضمن صافي الدخل الشهري للمستفيد، والميزة الثانية هي الاستثناء من شرط الـ55% كنسبة قصوى للاستقطاع، حيث يتاح لهم الحصول على 65% من صافي الدخل الشهري بما فيها مقدار الدعم.