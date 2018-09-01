بطموح يعانق عنان السماء أهلًا بالعام الدراسي

المواطن - عبدالرحمن دياب

بطموح يعانق عنان السماء ينطلق يوم غد الأحد أول يوم دراسي بعد انتهاء إجازة نهاية العام، حيث يتوجه آلاف الطلاب إلى مدارسهم بمختلف المناطق، طامحين في عام جديد من الجد والدراسة والاجتهاد والتحصيل.

وعبر وسم “أهلًا بالعام الدراسي” تفاعل مغردون على موقع “تويتر” مع بداية الدراسة، مقدمين بعض النصائح والتوجيهات المهمة للطلاب والمعلمين والمعلمات ليكون عامًا مميزًا مليئًا بالعلم والفائدة.

وكتب عبدالرحمن الفريح: “أخي المعلم أختي المعلمة.. هناك طلبة أيتام لن يحضر معهم أحد في أول يوم دراسي لهم.. أرجو أن تكون لهم معاملة خاصة وأن تتلمسوا احتياجاتهم المادية والمعنوية… كونوا لهم الأم والأب.. الله يكتب أجركم”.

أما ماجد الغامدي فكتب: “لو بقينا عشر سنوات بدون أطباء لفقدنا العلاج.. لو بقينا عشر سنوات بدون مهندسين لفقدنا التنظيم.. ماذا لو بقينا عشر سوات بدون معلمين؟ سنفقد الأطباء والمهندسين.. بل سنفقد الكثير والكثير”.

جايين راجعين لمنبر العلم.. جايين راجعين نحقق الحلم.. بهذه الكلمات غرد حساب قناة عين التابعة لوزارة التعليم، مضيفًا: “مع بدء العام الدراسي الجديد يعود أبناؤنا الطلاب والطالبات إلى مدارسهم وطموحهم يعانق عنان السماء، وكلهم أمل أن يحققوا أحلام الوطن ويبنوا مستقبله”.

وعلقت غادة العيدي: “مع بداية العام الدراسي الجديد تلمّسوا حاجة الطلاب والطالبات، بعضهم ما معه قيمة فسحة أو قيمة متطلبات الدراسة ويتعفف.. وهنا يجي دور المرشد الطلابي، تقربوا منهم وحسسوهم بالثقة والأمان، وازرعوا ثقافة المشاركة والعطاء في الفصول”.

ومن جانبه، علق بدر الخميسي: “غدًا يبدأ العطاء وجميل البذل أخلصوا النية واستجمعوا همتكم وليكن شعاركم (أثر يبقى وأجر يرقى بإذن الله إلى أعالي الجنان) فما أجمل ابتسامة الود وهي تمحو عبوس الكسل.. عودًا حميدًا وعلمًا نافعًا.. (دمتم رمزًا للعطاء بلا حدود) احتسبوا وأخلصوا وجددوا النوايا”.

ونصحت عائشة: “لكل المداومين غدًا بالتوفيق لكم وابنوا مستقبلكم؛ لأن لا أحد ينفعك غير نفسك وعلمك؛ لأن العلم هو السلاح الوحيد الذي تحارب به الجهل والفقر.. وعندما ترى غدًا حصادك ستنسى التعب كله وتكون فخورًا بنفسك وبما حققته”.