بعدسة “المواطن”.. صواعق رعدية تضرب برج الساعة بمكة المكرمة

المواطن - أحمد المسعود - تصوير : عبدالغني العيسى

رصدت عدسة “المواطن“، 3 مشاهد توثق الصواعق الرعدية التي ضربت برج الساعة بمكة المكرمة مساء أمس الأربعاء.

وشهدت منطقة مكة المكرمة، تساقط أمطار متوسطة على المسجد الحرام وبعض أحياء وأجزاء من العاصمة المقدسة.

والتقطت الصور من أعلى مرتفعات وجبال مكة المكرمة بمنظر ومشهد جمالي لأطهر بقاع الأرض، ودعت الإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر نتيجة للتقلبات الجوية المؤثرة لهطول أمطار متفرقة.