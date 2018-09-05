بعد أبل .. أمازون تدخل عالم التريليون دولار

المواطن - متابعة

بعد عملاق التكنولوجيا الأميركية شركة أبل، دخلت شركة أمازون عالم التريليون دولار، لتكون الثانية على مستوى العالم.

وتخطت القيمة السوقية لشركة أمازون حاجز التريليون دولار لتلحق بشركة أبل؛ ما يعكس التحويل المباشر للمتاجر عبر الإنترنت من بائع غير ربحي إلى قوة تجارية كبيرة.

وبحسب صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية، ارتفعت أسهم شركة أمازون بنسبة 1.9% في تعاملات منتصف نهار أمس الأربعاء، لتتجاوز المستوى 2.050.27 دولار اللازم لدفع قيمة الشركة فوق تريليون دولار.

وصعد السهم بنسبة 75% في عام 2018، وأضاف أكثر من 435 مليار دولار إلى القيمة السوقية للشركة.

ومن جانبها، أكدت صحيفة “التليغراف”، أن شركتي “ألفابت” و”مايكروسوف” ليستا بعيدتين عن حاجز التريليون دولار، حيث ترى الصحيفة البريطانية أن وصول القيمة السوقية لكل منهما إلى هذا الرقم مسألة وقت فقط.

وتصل قيمة “ألفابت” السوقية إلى 845 مليار دولار، مقابل 815 مليار دولار لـ”مايكروسوفت”.