بعد إقالة دياز رسميًّا .. مصادر “المواطن”: السويسري ياكين مدرباً للإتحاد

المواطن - طارق سعد

علمت مصادر “المواطن” أن المدرب السويسري مراد ياكين سيكون بديلاً للأرجنتيني رامون دياز في منصب مدرب فريق كرة القدم بنادي الاتحاد.

وساءت العلاقة كثيرًا بين الاتحاديين ودياز عقب خسارة القادسية على ملعب الجوهرة بثلاثية نظيفة، ضمن الجولة الثانية من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث أعلنت الإدارة رسميًّا إقالة دياز وتعيين المدرب الوطني بندر باصريح مؤقتًا.