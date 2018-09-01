بعد استعداد مبكر.. مدارس مكة تستقبل أكثر من 400 ألف طالب وطالبة 

المواطن - مكة المكرمة

أنهت الإدارة العامة للتعليم بمكة المكرمة، الاستعدادات والتجهيزات كافة لبدء العام الدراسي وكثفت خلال الفترة الماضية من الزيارات الميدانية واللقاءات التربوية وبرامج أسبوع التهيئة لضمان انطلاقة جادة للعام الدراسي الجديد.

وهنأ المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة، محمد بن مهدي الحارثي، الطلاب والطالبات بالعام الدراسي الجديد، متمنيًا التوفيق للجميع، داعيًا الله سبحانه أن يكون عامًا دراسيًّا حافلًا بالإنجازات وتحقيق الطموحات للطلاب والطالبات في المراحل الدراسية كافة، موضحًا أن إدارة تعليم مكة بجميع ملاحقها الإدارية التابعة لها قد تهيأت منذ وقت باكر للاستعداد للعام الدراسي الجديد حيث تستقبل في أول يوم دراسي أكثر من 400 ألف طالب وطالبة، مفيدًا بأنه استعدت 71 روضة حكومية و91 روضة أهلية لاستقبال أطفالها، و1585 مدرسة للبنين والبنات، فيما باشر أكثر من 800 مشرف ومشرفة تربوية أعمالهم في المتابعة وعمل الورش والبرامج التدريبية للمعلمين والمعلمات، بحسب وكالة “واس”.

ودعا الحارثي قادة وقائدات المدارس إلى ضرورة التركيز على تنفيذ فعاليات الأسبوع التمهيدي لطلاب وطالبات الصف الأول الابتدائي، والتهيئة الإرشادية للأول المتوسط والأول الثانوي، ومتابعة إدخال الإحصاءات الصحيحة حسب الواقع الفعلي للمدرسة في برنامج نور خلال الأسبوع الأول للدراسة، والتواصل مع مسؤولي النقل المدرسي وأولياء الأمور فيما يخص نقل الطلاب والطالبات وتأمين وسائل النقل المناسبة لهم.