بعد الإساءة للنساء.. بيان عبدالصمد القرشي غامض والمحاسبة قادمة

المواطن - الرياض

زاد البيان التوضيحي لشركة عبدالصمد القرشي، الطين بلة لتتصاعد نبرة الهجوم على الشركة بعد مقطع فيديو للفنانة حليمة بولد ومعها هدية من الشركة بها وصف لبقية النساء بأنهن جوارٍ عندها.

وكانت الانتقادات قد توالت على حليمة بولند فور نشرها الهدايا، لكن ما أثار غضب النساء السعوديات هدية تبلغ قيمتها 3 ملايين ريال، وكتب بداخلها عبارة “حليمة عبدالجليل بولند، أجمل جميلات الكون تحت رجلك جارية”.

وبسبب الهدية تصدر وسم “عبدالصمد القرشي يسيء للإناث” قائمة الأكثر تداولًا على “تويتر” المملكة.

بيان غامض والحساب قادم:

وأصدرت الشركة بيانًا رأى البعض أنه غامض ولم يوضح الحقائق بشكل كافٍ، ليعلق سلطان العنقوري على البيان بقوله: “هذا وسم متداول وعليه توضيح حقيقة هذا المقطع وإذا ثبت أنه غير صحيح فإن عليه ملاحقة من وضع مقطع هذا الفيديو، وبيانه هذا غير واضح وغامض فهو يقول: إن شركته لم تتعاقد مع هذه الآدمية!! وهل دعمه لقناة في دعاياته للعود كذب وافتراء عليه؟!”.

وتعجبت منار بقولها: “أين وزارة التجارة عنه لماذا لا تتم محاسبته وأمثاله من تجار البلد الذين يروجون للتافهين والتافهات وبدون رسوم.. هدية بثلاثة ملايين ريال حتى نفسها ما صدقت! وفي النهاية يقولون إنهم لم يتعاقدوا معها!!”.

وهاجم خليفة الشركة رغم بيانها وقال: “أعتقد صار لازم تدخل وزارة التجارة وتتعامل مع هذه الأشكال التي لا تقدر المُجتمع ولا تحترمه.. شركة كبيرة ومعروفة كيف لها أن تكتب هذه الجملة وفي النهاية يقولون لم نفعل!!”.

وأكد أحمد الشهري أن المقاطعة هي الحل لردعه هو وأمثاله.. لا يوجد لديك عذر فعطورهم ليست أساسية بالحياة وتستطيع مقاطعتهم”.

واكتفت نور بالقول: “المحاسبة قادمة رغم بيانكم”.

الشركة توضح:

وأصدرت شركة عبدالصمد القرشي بيانًا تبرأت خلاله من الواقعة، وأكدت أنها منذ سنوات طويلة تنتج وتصنع أفخم أنواع الهدايا الخاصة التي تُقدم في المناسبات والزوجات والأعياد، وهذه المنتجات تعرض للبيع للجميع دون استثناء، بحيث يختار العميل شكل ونوع ومحتوى الهدية ويتم تصنيعها بالسعر المناسب.

وشددت الشركة على أنها لم تتعاقد مع حليمة بولند لعمل إعلان، كما أنها لم ترسل لها أي هدية كما أشير في الفيديو المتداول.

وقالت شركة عبدالصمد القرشي: إنها تحتفظ بحقها في اتخاذ كافة الإجراءات المناسبة لحماية حقوقها وحقوق عملائها.