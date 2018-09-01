بعد الإطاحة بتجمع الرياض.. ماذا تعرف عن كيونت والتسويق الشبكي؟

المواطن - الرياض

كيونت هي إحدى أضخم شركات التسويق الشبكي في العالم، والتسويق الشبكي له تسميات متعدّدة مثل البيع المباشر والتجارة الشبكية، إلا أن كيونت تستغل طموح الشباب في التربح السريع في الإيقاع بضحاياها للانضمام لشبكاتها حول العالم.

كما أنّ مصطلح كيونت أو التسويق الشبكي أو البيع المباشر يُقدّم وصفاً للنظام التسويقي لشركات البيع المباشر، كما ويعد مصطلح التسويق الشبكي جزءاً من استراتيجيات شركات التسويق المباشر.

وتكون طريقة الكسب من خلال صفقات أو تعاملات كيونت على شكل شبكة، بمعنى أن الشخص في هذه الشبكة لزيادة أرباحه لا بد أن يستمر في البحث عن عناصر جديدة للانضمام للشبكة، كما أن الفرد الجديد في هذه المجمعة مضطر للبحث عن ضحايا جدد وإلا لن يحصل على أي أرباح، وبذلك تضمن الاستمراريّة في الترويج لسلعها ومنتجاتها التي عادة ما تكون وهمية.

الدعاية الكلامية

تعتمد فكرة كيونت أو التسويق الشبكي أو البيع المباشر على الدعاية الكلاميّة أو الدعاية الشفويّة وإلغاء جميع طرق الدعاية التقليديّة مثل الإعلانات التلفزيونية أو البروشورات وغيرها.

ويمكن تلخيص أو تبسيط فكرة عمل كيونت بعمل شبكة من الموزعين، وعند بيع كل عنصر من منتجات شركة البيع المباشر يحصل الموزع أو المسوّق الشبكي على نسبة من الأرباح أو عمولة.

تعدّدت طرق التسويق الشبكي في وقتناً الحالي، ومن أشهر طرق البيع المباشر: طريقة الدفع ذات الطبقة الواحدة: تعني بأن يقوم الموزّع بعمل شبكة من الموزعين بشكل أفقي ويقوم الموزع الرئيسي برعاية الموزعين الجدد.

وهناك طريقة المصفوفة، حيث يقوم الموزع بعمل شبكة من عدد محدّد من الموزعين في الجبهة الأماميّة وثم تتحرّك الشبكة باتجاه رأسي، ولا يأخذ الموزع أي عمولة إلاّ بعد بيع عدد محدّد من المنتجات.

طريقة الانفصال: هنا يحصل الموزّع على عمولة بعد كل عملية بيع أو دخول فرد واحد، وعندما يصل إلى عدد محدّد من الموزعين ينفصل كل الأفراد عن الموزّع الرئيسي ويصبح له معاش ثابت أو مكافأة خدمة.

الطريقة الثنائية: تكون طريقة البيع ثنائية إذ يقوم الموزع بعمل جبهة أماميّة مكوّنة من شخصين، ومن ثمّ يتم ترتيب الموزعين الجدد تحت هذه الجبهة الأمامية أيضاً بشكل ثنائي.

الطريقة المتشابكة: الطريقة المتشابكة هي طريقة مكوّنة من خليط من طرق التسويق الشبكي الأخرى وتستخدمها بعض الشركات.

كيونت والبيع الثنائي

وشركة كيونت عادة تستخدم طريقة البيع الثنائي للتسويق، حيث تعتبر الطريقة الثنائيّة من أشهر طرق التسويق الشبكي في وقتنا الحالي، حيث يقوم الموزع بعمل جبهة أماميّة مكوّنة من شخصين أو موزعين اثنين فقط، وأي موزّع جديد يدخل في الشبكة يتم وضعه أسفل خط الجبهة الأماميّة، والعمولة هنا تكون مشروطة بتكوين جبهة أماميّة حسب شروط وهيئة المنظمة أو شركة التسويق الشبكي في قبول أعضاء جدد.

يذكر أن شركة كيونت بدأت في ماليزيا عام 1998 وأصبحت الآن من أضخم شركات التسويق الشبكي في العالم، وتعد شركة كيونت شركة التسويق لمجموعة ضخمة من الشركات.

ويدعى العضو الجديد في كيونت بالممثل المستقل، كما تقوم شركة كيونت بعمل ورش تدريبيّة للممثلين الجدد من قبل الممثّلين الأقدم باستمرار وإبراز أهمية مهارات التواصل وزيادة الذكاء العاطفي في كل نواحي الحياة، واستخدام مهارات التواصل في التأثير على الآخرين للانضمام للشبكة، كما تقوم شركة كيونت بعمل مؤتمرات على المستوى المحلي والمستوى العالمي سنوياً.

الإطاحة بتجمع كيونت الرياض

وكان من ضمن هذه الاجتماعات ما تم ضبطه في الرياض بالأمس، حيث ضبطت وزارة التجارة والاستثمار في الرياض تجمعاً لشركة كيونت للتسويق الشبكي الممنوع.

وذكرت التجارة، في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، أن التجمع أقامه 4 أشخاص وحضره 20 فتاة وشابًّا بعد دفعهم مبالغ وصلت لـ200 ألف ريال للتدريب على النشاط المخالف.

وتابعت التجارة أنه تم تسليم المنظمين للجهات الأمنية لإكمال الإجراءات القانونية بحقهم.

وحذرت التجارة من نشاط شركة كيونت؛ كونه محظوراً في المملكة وصدر في حقه قرار من وزير التجارة والاستثمار بحظر هذا النوع من النشاط باعتباره نشاطاً مضللاً.