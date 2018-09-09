بعد القبض على الوافد المتحرش .. النيابة العامة تذكر المقيمين بالمادة 41

المواطن - الرياض

دعت النيابة العامة المقيمين على أراضي المملكة إلى الالتزام بالأنظمة والقواعد المطبقة واحترام عادات وتقاليد المجتمع السعودي.

وأعادت النيابة العامة التذكير بالمادة 41 من النظام الأساسي للمملكة والتي أكدت على أنه يجب على المقيمين في المملكة :-

1- الالتزام بكافة الأنظمة المرعية في المملكة .

2- مراعاة قيم وتقاليد المجتمع السعودي ومشاعره .

وكانت دوريات الأمن بالمدينة المنورة قد ألقت القبض يوم أمس السبت على الوافد المتحرش بعدد من البائعات في أحد المجمعات التجارية، وتم تسليمه للجهات المختصة.

جاء ذلك بعدما تم تحديد المجمع التجاري الذي قام فيه الوافد المتحرش بجريمته، حيث أفاد مدير العلاقات العامة والإعلام بفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة المدينة المنورة، أحمد السناني، أنه تم تحديد المجمع التجاري الذي وقعت فيه حادثة “التحرش”، لافتاً إلى أن مفتشي فرع الوزارة وإدارة الحماية الاجتماعية باشروا الموقع لإكمال الإجراءات اللازمة وفق الأنظمة، علماً أنه تم إبلاغ الجهات الأمنية لاتخاذ الإجراء المناسب.

وكان النائب العام السعودي، الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، وجّه يوم الجمعة، بالقبض على الوافد المتحرش، وذلك انطلاقاً من الدور الذي تضطلع به النيابة العامة في حماية المجتمع ومساءلة من يتجاوز الأنظمة وإحالته للقضاء لينال جزاءه. من جهة أخرى كانت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية قد أعلنت أنه تم ضبط وافد عربي ظهر بشكل مسيء في عدة مقاطع فيديو أثناء تصويره مع سيدة في موقع استقبال لنزلاء أحد الأجنحة الفندقية بمحافظة جدة. وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل، أن فرق التفتيش بمكتب عمل جدة وقفت ميدانياً على الموقع، وتم ضبط الوافد لارتكابه عدة مخالفات وعمله في مهنة مقصورة على السعوديين، كما تم استدعاء صاحب المنشأة لعدم التزام المنشأة بالضوابط المكانية لعمل المرأة، تمهيداً لإحالة القضية لجهة الاختصاص، لاتخاذ الإجراءات المناسبة بحق المخالفين. وشدد المتحدث الرسمي، على عدم تهاون الوزارة في تطبيق الأنظمة في سوق العمل، داعياً عملاء الوزارة إلى الإبلاغ عن المخالفات عبر تطبيق معاً للرصد ومركز الاتصال 19911.